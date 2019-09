Man doodgestoken bij metrostation Capelsebrug: veel mensen, onder wie kinderen, waren getuige

De twee kregen ruzie over wie er eerst door de metrodeur mocht, vertelt een getuige die op het perron stond (naam bij de redactie bekend). ,,Er was een korte woordenwisseling en er werd wat getrokken en geduwd. Toen pakte degene die de metro in wilde een mes en begon te steken.’’



De dader is naar beneden gerend, vertelt de getuige. ,,Het was meteen een bloedbad. Er waren best veel mensen op het perron. Mensen begonnen te huilen. De ambulance was er heel snel, net als de traumahelikopter, maar het was meteen al duidelijk dat die persoon het niet zou redden. Ik heb mijn familie gebeld. Die zeiden dat ik daar weg moest gaan. Dat heb ik gedaan toen de politie kwam. De politie heeft de omstanders goed opgevangen.’’