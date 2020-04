Man eet na tien jaar weer eens groenten: ‘Hij genoot ervan’

Wethouder Kurvers wil bouw overeind houden: ‘Want dat is onze economi­sche motor’

10 april De bouw in Rotterdam pakt door, coronacrisis of niet. Er zitten vergunningsaanvragen voor 5 á 7000 woningen in de pijplijn en er wordt volop gewerkt aan alle grote bouwprojecten in de stad. Tot genoegen van wethouder Bas Kurvers (VVD, bouwen en wonen). ,,We doen er alles aan om deze economische motor draaiende te houden.’’