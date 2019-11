Man ernstig gewond bij steekpartij na ruzie in Noord, 17-jarige knul aangehouden

De man had ruzie gekregen met een groepje jongeren dat daar rondhing. De man raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. De politie startte direct een grote zoektocht naar de verdachten. Rond 21.15 uur kon een 17-jarige jongen uit Rotterdam worden aangehouden. Het is nog onduidelijk of de aangehouden knaap de messentrekker was.



Het slachtoffer is een 49-jarige man uit Den Haag. Het onderzoek en de zoektocht naar de overige verdachten is in volle gang. Op de plek van de steekpartij en in de omgeving is gisteravond uitgebreid sporenonderzoek verricht. Ook zoekt de politie getuigen en spreken agenten met omwonenden. Uitgezocht wordt of er camera’s zijn die het incident opgenomen zijn of die de vluchtroute van de verdachten in beeld brengen.