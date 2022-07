Man gewond aan zijn nek na vermoedelijke schietpartij in Charlois

Containers voor deuren studenten­huis worden verplaatst: ‘De boodschap is nu wel duidelijk

Barbecueën lijkt er voorlopig niet in te zitten, maar studenten aan de Rotterdamse Bergstraat krijgen in ieder geval weer wat licht terug in huis. De eigenaar van het terrein achter het studentenhuis heeft beloofd de zeecontainers die hij vorige maand voor de achterdeuren plaatste, twee meter op te schuiven. De huisbaas van het pand en de eigenaar van het stuk grond moeten van de rechter met elkaar om tafel om tot een langetermijnoplossing te komen. ,,Ik loop niet over van vertrouwen.”

