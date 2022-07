Man gewond bij steekpartij in Charlois

Met videoEen 31-jarige Rotterdammer is zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Tarwewijk in Rotterdam-Charlois. Volgens de politie liep hij meerdere steekwonden op, maar is hij buiten levensgevaar. Wel is hij naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten vonden het slachtoffer rond 23.30 uur in een woning aan de Bonaventurastraat, in de Tarwewijk, nadat ze een melding hadden gekregen over een steekpartij. Die steekpartij vond vermoedelijk plaats op de kruising van de Bonaventurastraat en de Bas Jungeriusstraat. De politie is op zoek naar de dader.

Volledig scherm Het slachtoffer vluchtte na het steekincident een woning in. © MediaTV

Geweld in de wijk

De Bonaventurastraat is maar een paar minuten lopen van de Wolphaertsbocht, waar afgelopen week in minder dan zeven dagen tijd twee fatale drama’s plaatsvonden. Een baby van vijf maanden werd gedood en een vrouw van 47 overleed afgelopen vrijdag na een ruzie in haar woning.

Vorige week werd ook al(weer) een woning in de Tarwewijk onder vuur genomen. In de brievenbus van het huis werd een explosief aangetroffen, dat niet was afgegaan. Er trekt een ware geweldsgolf door Rotterdamse woonwijken. ,,Het is mijn stellige overtuiging dat dit geweld niet op willekeurige Rotterdammers is gericht’’, zei burgemeester Aboutaleb daar vorige week over.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.