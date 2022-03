Man gewond na steekpartij in café in Capelle aan den IJssel, verdachte spoorloos

Zuidplas in problemen met afvalpas en afvalcon­tai­ners: zijn ze straks nog open te krijgen?

Het ophalen van afval kan later dit jaar wel eens problematisch gaan worden in de regio, omdat de techniek waarop containers werken achterhaald is. In Zuidplas is het probleem nog nijpender: al op korte termijn weigeren de ondergrondse containers mogelijk dienst.

9 maart