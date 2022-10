Man gewond na steekpartij in Kuip, politie zoekt verdachte

rotterdam van toen Op het IJsselmeer waren het zeevaren­den die als eersten kotsten over de reling van Prinses Christina

Te water lezers! Want we kiezen het ruime sop in deze aflevering van Rotterdam van Toen, met een schitterende schuit die van stapel loopt. Een gebruikelijk tafereel in Rotterdam en ommelanden, zoals in dit geval scheepswerf Vuyk te Capelle aan den IJssel. Hier klotst het instructievaartuig Prinses Christina met het koppie in de golven, tot blijdschap en genoegen van het aanwezige pettenvolk. Een behouden vaart!

8 oktober