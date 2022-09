Man gewond na steekpartij in speeltuin in Ridderkerk

150 jaar Nieuwe waterweg Schippers genieten op Nieuwe Waterweg: ‘Dát zijn de cadeautjes, de romanti­sche tak van van het vak’

De stroming, constant verkeer en immer industrie in aanbouw: voor een schipper of kapitein is varen over de Nieuwe Waterweg een beleving. ,,En als je op een koude, heldere dag alle lichtjes en lampjes van de stad en industrie ziet, lijkt het bijna een sterrenhemel: onbeschrijflijk mooi.”

6 september