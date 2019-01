Man gooit Monopolykaartje in de strijd om uit de bak te blijven

Het aftellen naar de marathon is begonnen: hardloop­clubs houden trainings­lo­pen

13:06 De start van het nieuwe jaar is voor veel amateurlopers aanleiding om hun voorbereiding op de marathon van Rotterdam te beginnen of te hervatten. Zeker na een maand vol copieuze maaltijden en weinig beweging is dat voor sommigen hard nodig. Hardloopclubs in de regio springen daar handig op in door voorbereidingslopen te organiseren.