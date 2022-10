Man in auto wordt meerdere keren beschoten in Rotterdam-Zuid, maar weet te vluchten

updateIn de nacht van zaterdag op zondag is een man in zijn auto in Rotterdam-Zuid meerdere keren beschoten. Het incident vond rond 00.45 uur plaats aan de Roentgenstraat. Op foto’s is te zien dat een autoruit volledig is gesneuveld door de schoten. Over de oorzaak is nog niets bekend.