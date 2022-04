Man in ‘zorgwekkende toestand’ naar ziekenhuis na steekpartij in nachtopvang

Een man is zondagavond ernstig gewond geraakt na een steekpartij in een nachtopvang. Het incident vond plaats aan de Noorderkanaalweg in Rotterdam-Noord. ,,De toestand van het slachtoffer was in eerste instantie zorgwekkend, maar is inmiddels stabiel", aldus de politie.