Man laat hond uit en wordt doodgeschoten: ‘Het was een ware kogelregen’

Hierom heeft Jon (80) een hometrai­ner op zijn balkon gezet

5 juni Rotterdammer Jon van Mourik (80) klimt dagelijks op zijn hometrainer om geld op te halen voor de coronahulpactie van het Rode Kruis. Hij hoopt een paar duizend euro in te zamelen. Inmiddels heeft hij al 450 kilometer in de benen. Zijn actie is bovendien voor hemzelf een mooie afleiding in deze eenzame coronatijd.