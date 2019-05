Man met schotwond aangehouden bij Ikazia Ziekenhuis

Bij het Ikazia ziekenhuis zijn een man en drie vrouwen aangehouden. De politie heeft hierbij een waarschuwingsschot gelost. De gearresteerde man bleek een schotwond te hebben die hij al eerder had opgelopen. Eerder vanavond zijn aan de Beukendaal in Rotterdam-Vreewijk schoten gehoord. De politie doet onderzoek.

Het drietal is aangehouden door middel van een Benaderings Techniek voor Gevaarlijke Verdachten. Dit wil zeggen dat de politie bij de aanhouding gebruik maakte van een gericht en geladen vuurwapen. Er is een waarschuwingsschot gelost omdat de verdachten niet direct deden wat hen was verteld.

De man wordt behandeld aan zijn verwondingen. Volgens een woordvoerder van de politie kwam eerst een melding binnen dat er schoten aan de Beukendaal waren gehoord. Korte tijd later werd gemeld dat een gewonde man in een auto voor het ziekenhuis zat. ,,We onderzoeken nu of man te maken had met deze schietpartij‘’, zegt een woordvoerder. ,,Maar eerst wordt hij behandeld aan zijn verwondingen.‘’

Aan de Beukendaal zijn meerdere hulzen gevonden. Ook is een kogel in een auto geslagen. De forensische opsporing is bezig alle sporen veilig te stellen.De politie spreekt met getuigen om duidelijk te krijgen wat er is gebeurd. Een politie-heli maakt vanuit de lucht foto's van de omgeving en speurt mee naar de schutter(s).

De ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De man was nog wel aanspreekbaar.

De politie doet onderzoek aan de Beukendaal. © MediaTV