Man mishandeld in Rotterdam: ‘Hij liep intiem met zijn vriend’

Column Een kind krijgt in ons land bijna altijd een droomstart

7:35 De ene naaste collega zat in Zuid-Soedan, een andere in Jordanië en er was er ook eentje in Mexico aan het werk. Allemaal waren ze toevallig deze week ver weg in touw voor een serie stukken die de komende tijd in deze krant zullen verschijnen. Bij wijze van voorspel appten ze foto's. Volle vluchtelingenkampen, dorre dorpen in de woestijn. Ik zag hier en daar levenslust, maar verder vooral drukte, onrust en ontberingen.