Man mishandelt lesbische vrouw met brandende sigarettenpeuk

Denk uit zorgen over dakloos­heid in Rotterdam na echtschei­ding

14:44 De gemeenteraadsfractie van Denk in Rotterdam maakt zich zorgen over mensen die door het woningtekort na een scheiding op straat dreigen te komen. Raadslid Enes Yiğit wil daarom van het college graag inzicht in de cijfers over mensen die na een echtscheiding wachten op een woning.