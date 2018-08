Man neemt hap van dode kikker in salade: ‘Ik ging over m’n nek’

Het zal je gebeuren: zit je lekker een salade te eten, hap je opeens in een dode kikker. Het overkwam Rotterdammer Ingmar Coesel (26). ,,Ik ging over m’n nek.’’

Coesel ging zaterdagavond even snel wat eten bij Happy Italy op de Bergweg in Rotterdam-Noord. Daarna moest hij werken. Bij het eten van zijn Caesar salad ging het fout. Hij hapte in iets, maar dat voelde raar en toen hij keek, zag hij dat het een dode kikker was. ,,Ik ging gelijk over m’n nek. Dat was zo vies. En ook vandaag voel ik me nog steeds ellendig’’, vertelt de Rotterdammer.

Ook over hoe de pizzaketen met hem omging, is hij niet te spreken. ,,Ik hoefde de rekening niet te betalen, maar ze wilden me zo snel mogelijk de zaak uit hebben. Een beetje meer inlevingsvermogen had wel gemogen. Noteer m’n naam, zeg hoe je het netjes op wilt lossen, neem zoiets serieus.’’

Quote Ik voel me vandaag nog steeds ellendig Ingmar Coesel

Nadat Coesel de zaak vandaag via zijn Facebookpagina naar buiten bracht, veranderde de houding van Happy Italy. Directeur Daniel de Blok beloofde hem er samen uit te komen. Dat lukte vanmiddag. ,,Ik heb hem persoonlijk excuses en een mooie geste aangeboden’’, zegt De Blok.

Hoe het kan dat de dode kikker in de salade zat is hem een raadsel. ,,We verkopen 12.000 salades per week. Per dag hebben we gemiddeld meer dan 10.000 gasten. Voor het eerst in zeven jaar hebben we zo’n voorval.’’

De Blok zegt dat contact is gezocht met de slaleverancier. ,,Deze verwekt 100.000 kilo per week en zei dat dit bij hem eens in de vijf jaar gebeurt. Daar is niets aan te doen.’’