Man neemt per ongeluk tarantula mee naar huis na vakantie in Colombia

Familie heeft al 88 jaar een schoenen­win­kel op de Hilledijk: ‘Hier groeten mensen elkaar nog’

21:42 Buitenstaanders kunnen dan wel denken dat het alleen maar ellende is op de Hilledijk in Rotterdam-Zuid, Inge Hijzen - die er geboren en getogen is - houdt van de straat. ,,Het is hier nog een beetje ouderwets.”