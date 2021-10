Man neergeschoten in Rotterdam-Delfshaven, dader spoorloos

Lichtjes­fes­tijn in het Kralingse Bos zit dieren niet in de weg: ‘Dit is een klein en lief festival’

12 oktober Het mysterieuze lichtjesfestijn De Grote Schijn is weer in het Kralingse Bos. Vanaf donderdag is het 18 avonden lang magie in het Rotterdamse groen. Maar al die lampjes, projecties en geluiden, kan dat wel met de natuur die juist nu ‘warmloopt’ voor de winterrust? Balen bosuilen niet van al dat licht? Miepen de muizen omdat ze met al die mensen boven hun holletjes geen beukennootjes kunnen bikken?