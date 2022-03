Man neergestoken aan de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid

Hope Kromopawi­ro (23) wordt soms nagefloten als voorzitter: ‘Je moet een dikke huid hebben’

In de tijd waarin mannelijk wangedrag richting vrouwen in de voetballerij onder de loep ligt, is Hope Kromopawiro (23) bezig aan haar tweede jaar als voorzitter van Antibarbari. Daarmee vormt ze een zeldzaamheid in de regio.

