Man neergestoken na beroving bij metrostation Coolhaven

Geen nieuw Feyenoord­sta­di­on, Rotterdam schakelt over op plan B: de eerste contouren zijn er al

Nu zeker is dat Feyenoord geen nieuw stadion laat bouwen, is het tijd voor plan B. Zowel in het stadhuis als in De Kuip is de zoektocht naar een oplossing begonnen. En de eerste contouren van plan B zijn er al.

22 april