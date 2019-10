Man op klaarlichte dag neergestoken bij woningoverval in Rotterdam

Tijdens een woningoverval aan de Abadanstraat in Rotterdam-Hoogvliet is vanochtend een man neergestoken. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De twee daders die bij het huis naar binnengingen, sloegen op de vlucht.

Het is onduidelijk wat de toestand is van het slachtoffer, voor wie een traumahelikopter werd opgeroepen. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de politie aanspreekbaar, maar ‘het slachtoffer is zwaarder gewond dan we in eerste instantie dachten', zegt een politiewoordvoerder.

De man werd neergestoken toen hij de deur opendeed. Buren vertellen dat de daders hem naar binnen duwden en hem vervolgens neerstaken. Bloedend zou hij naar buiten zijn gelopen en weer naar binnen. Volgens de politie vond de steekpartij binnenin het huis plaats.

De man is volgens buren een bekende in de straat, maar het is onduidelijk of hij daadwerkelijk woonde in het pand. In ieder geval woont er familie van de man. Het zou gaan om z’n moeder en een zus. Die waren niet in de woning. Ze zouden op vakantie zijn. De huurwoning waaromheen een opvallend wit hekwerk is geplaatst, staat in een buurt met veel eengezinswoningen.

Criminele circuit

Of het om een afrekening in het criminele circuit gaat, is onduidelijk. Volgens buren werd uit het huis gedeald. Ze zeggen daarover meerdere keren bij de politie te hebben geklaagd. Rechercheurs doen al uren onderzoek in het huis. Wanneer de deur opent, zijn fluitende parkieten te horen die binnen in een kooi zitten.

Via Burgernet is een bericht verspreid met het signalement van de vermoedelijke dader. Daarnaast is de politie op zoek naar een tweede man die bij de overval aanwezig was. Een politiehelikopter is ingezet in de zoektocht naar de mannen.