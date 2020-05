Man overleden bij schietpartij aan de Bergselaan in Rotterdam

Te laat

De Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans woont schuin tegenover de plek waar de man is neergeschoten. Karremans hoorde schoten. ,,Het was wel een halve minuut vol met schoten en harde knallen. Het geluid ging snel en het was keihard. Ik ben er naartoe gerend maar er was al een mevrouw aan het reanimeren. Toen later een motoragent kwam helpen, was het duidelijk dat het te laat was’’, zegt hij geschrokken, in zijn deuropening.