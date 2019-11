Man overleden bij schietpartij Rotterdam-Zuid

Vrouw (32) aangehou­den voor steekpar­tij in woning Prins Alexander

6 november In een woning aan de Klerkstraat in Rotterdam Prins Alexander heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden waarbij een 36-jarige man gewond is geraakt. De politie laat weten dat er een ruzie is geweest tussen de man en een vrouw en gaat uit van een incident in de relationele sfeer