Man overleden na aanrijding met auto bij Oldegaarde in Rotterdam-Zuid, bestuurder onder invloed

Overvaller met vuurwapen dringt Poolse supermarkt binnen en vertrekt zonder buit

Een Poolse supermarkt aan de Strevelsweg in Rotterdam is donderdagavond overvallen door een nog onbekende dader. De overvaller had een vuurwapen bij zich, waarmee hij het supermarktpersoneel bedreigde. Er vielen geen gewonden en de overvaller is er zonder buit vandoor gegaan.

2 juni