Man overleden na aanrijding met vrachtwagen in haven Ridderkerk

De politie kreeg rond 02.30 uur melding van een verdachte situatie in de haven. De beveiliging drie mannen over het terrein zien rennen. De agenten gingen op zoek naar deze verdachten en konden er al snel een aanhouden. Een uur na de melding vond de aanrijding plaats, waarbij een van de mannen is overleden.

De derde man is nog niet gevonden. De politie kon niks zeggen over de identiteit van de drie verdachten. Zij liepen onbevoegd op een laat tijdstip over het haventerrein. Volgens geruchten gaat het mogelijk om zogenoemde uithalers, mannen die door criminele bendes worden ingezet om cocaïne uit containers veilig te stellen. ,,Het is een scenario waar wij rekening mee houden’’, aldus een politiewoordvoerder. ,,Of het daadwerkelijk om uithalers gaat moet blijken uit het onderzoek.’’