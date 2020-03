Man overleden na steekpartij in Hillegersberg, Rotterdamse (52) aangehouden

Wandelaars mogen straks toch niet door fietsbuis Maastunnel

17:00 De renovatie van de fietsbuis van de Maastunnel in Rotterdam is vier maanden eerder klaar dan die voor voetgangers. Maar met de oplevering van de fietstunnel, stopt ook het tijdelijke pontje over de Nieuwe Maas. De gemeente doktert op een oplossing voor wandelaars, want die zomaar door de fietsbuis laten lopen, blijkt toch te gevaarlijk.