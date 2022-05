Man overleden na steekpartij in hotel in Rockanje, verdachte opgepakt

Oekraïners voelen zich welkom in Rockanje, maar hun verdriet is voelbaar aanwezig: ‘Ons land is verplet­terd’

Wat gebeurt er met een kleine, hechte gemeenschap wanneer er in korte tijd bijna honderd Oekraïense vluchtelingen komen wonen? Die sluit die mensen in de armen en zorgt voor hen. Althans, dat is wat een aantal dorpelingen in Rockanje besloot.

13 mei