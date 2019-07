Man overlijdt na val uit vrachtwagen, chauffeur verdacht van mensensmokkel

UpdateBij knooppunt Hellegatsplein is vanochtend rond 11.00 uur een persoon uit een rijdende vrachtwagen gevallen of gesprongen. Hij is ter plekke overleden aan zijn of haar verwondingen, meldt de politie. De vrachtwagen was gevuld met acht illegalen, waarschijnlijk allen afkomstig uit Eritrea.