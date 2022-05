Man overlijdt na val van tweede verdieping in Rotterdam

6 mei 2002: de verdrietig­ste dag in Rotterdam sinds 1945

Op 6 mei 2002 fietste ik na mijn werk nog even langs de supermarkt. Had geen zin te koken, dus in mijn werktas propte ik gauw een halfje bruin, een pak melk en wat kant-en-klare kip saté, destijds een nieuw, vers gerecht in de schappen van de Appie. Thuis zette ik het Journaal aan en viel in het bericht dat Nederland voorgoed zou veranderen:

5 mei