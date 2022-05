Man overlijdt na val van tweede verdieping in Vreewijk

met video Zie jij ineens mensen klimmen, klauteren, rennen en in het water vallen? Schrik niet, het zijn ‘urban acrobats’

Klimmen, klauteren, rennen en in het water vallen. Het freerunnersduo Be Flat treedt tijdens het Circusstad Festival in Rotterdam op met hun show Follow Me. Het Vlaamse duo voert een actieve act op dwars door Rotterdam en het publiek moet mee rennen.

3 mei