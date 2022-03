Man overvalt Poolse supermarkt en bedreigt personeel met mes

Man dreigt met vuurwapen bij overval op supermarkt in Rotterdam en vlucht met onbekende buit

Een Poolse supermarkt aan de Boergoensevliet in Rotterdam-Charlois is dinsdagavond even na 21.00 uur overvallen door een man met een vuurwapen. Dat meldt de politie. Hierbij is niemand gewond geraakt. De overvaller is met een nog onbekende buit op de vlucht geslagen.

