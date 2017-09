Man overvalt twee keer in weekeinde Coop

De politie weet wie de man is, maar hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Agenten zoeken op alle plekken waar de verdachte wel eens komt, maar hebben hem nog niet gevonden.

De overvaller dreigde opnieuw met geweld en deed of hij een wapen bij zich had. Met enkele tientjes op zak vluchtte hij weg. De blanke man is kalend, met een baardje, zo’n 1.80 meter lang en heeft zijn linkerarm in het gips.