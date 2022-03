Man raakt gewond bij beknelling tussen vrachtwagen en muur in de Waalhaven

Automobi­lis­ten opgelet: deze nachten is de Haring­vliet­brug gestremd

Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de laatste ‘oude’ klemmen waarmee de bijna afgeschreven brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. Daarom is de verbinding tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee zeven doordeweekse nachten afgesloten in de periode van 20 april tot en met 20 mei.

22 maart