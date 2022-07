Man raakt gewond bij steekpartij op de Hofdijk

Zwaargewon­de door steekpar­tij bij Stadhuis­plein in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam is vrijdagavond een man zwaargewond geraakt door een steekpartij. Rond 22.15 uur werd hij na een melding door agenten gevonden bij het Stadhuisplein, meldt de politie, die op zoek is naar de dader of daders. In de loop van de nacht is een 18-jarige Schiedammer aangehouden.

