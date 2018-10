Man rijdt 50 jaar zonder rijbewijs

Woning Vlaardin­gen doorzocht vanwege faillisse­ments­frau­de

15:11 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) heeft gisteren een woning doorzocht in Vlaardingen in een onderzoek naar faillissementsfraude. Er zijn ook drie woningen in Den Haag doorzocht. Er is beslag gelegd op auto's, geld en dure horloges. Een 44-jarige man is aangehouden.