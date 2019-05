Man rijdt in op braderie Capelle: ‘In een paar seconden flitst je leven voorbij’

PvdD boos om tweet gemeente: noem meeuwen, duiven en ratten geen ongedierte

14:10 Een bericht op Twitter van de gemeente Rotterdam is bij Ruud van der Velden, fractievoorzitter van de Rotterdamse Partij voor de Dieren, in het verkeerde keelgat geschoten. In de tweet spreekt de gemeente over overlast door ongedierte zoals ratten, duiven en meeuwen. ‘Ongedierte bestaat niet’, kaatst Van der Velden terug op zijn eigen Twitteraccount.