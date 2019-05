Man rijdt in op braderie in Capelle

Raadplaat Raadplaat: wie herkent deze voetbal­lers?

18:31 Dit is een inkoppertje, mensen! Ofwel een raadplaat met een gouden randje. Wat voor vlees hebben we hier in de kuip of beter: niet in de kuip. Maar waar dan wel? En hoe lang is dit geleden? Welke helden staan hier klaar, en wat was het gevolg van hun inspanningen? Dit wordt een legendarische aflevering van deze rubriek!