Man schrikt wakker door keiharde knal en vlammen in woonkamer

De woningbrand ontstond rond 05.00 uur aan de Franselaan in de wijk Oud-Mathenesse in Rotterdam-West. Bij aankomst bleek dat een explosie had plaatsgevonden. De oorzaak is nog onduidelijk. ,,Het kan een technische oorzaak zijn geweest of een gaslekkage, of nog iets anders”, zegt een woordvoerder van de brandweer Rotterdam-Rijnmond. ,,Daar doen we onderzoek naar.”



De man is nagekeken door de ambulance. Bij de brand raakte verder geen mensen gewond. Ook de politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.