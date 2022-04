Man springt de sloot in om te ontkomen aan de politie

Vrouw grijpt agent bij keel en slaat hem in z’n kruis: ‘Het was noodweer’

Een 44-jarige vrouw uit Spijkenisse heeft in juni vorig jaar tijdens het uitgaan in haar woonplaats een agent bij zijn keel gegrepen en hem een klap in z’n kruis gegeven. Ze zei vrijdag tegen de politierechter dat het ‘noodweer’ was.

15 april