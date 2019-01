Man steekt zichzelf in brand in Turks consulaat

Gevluchte verdachte (25) in zaak Humeyra opnieuw aangehou­den

6 januari De 25-jarige verdachte in de zaak Humeyra is zaterdagnacht opnieuw aangehouden. Hij zat voor de moord op het 16-jarige meisje in de auto bij Bekir E., de vermoedelijke schutter. De politie was al sinds donderdag 3 januari op zoek naar de man, die uiteindelijk in de omgeving van Groningen werd aangetroffen.