Man uit huis vol uitwerpselen, lege blikjes bier en afval gehaald

'Onbeschrijfelijk'

Wat de handhavers in de woning aantroffen is volgens één van hen, Raymond IJsselstijn, 'onbeschrijfelijk'. ,,Er was een enorme vervuiling in de woning. De uitwerpselen lagen door het hele huis en het vuil stond 2 meter opgestapeld. We vonden de man in een hoekje van de kamer tussen het vuil."



De man is naar het ziekenhuis gebracht, zijn woning wordt schoongemaakt. Het is onduidelijk of hij nog terug in zijn woning kan.



Een buurvrouw had al enige tijd last van overlast. ,,De stank was verschrikkelijk. Als ik thuis kwam, hield ik buiten mijn adem in totdat ik binnen was. Maar als je 's zomers in de tuin zat, rook je het ook en dat is echt niet prettig. De bovenburen hadden last van ratten en muizen."