Man van 70 aangehouden voor invoer van ruim 1200 kilo cocaïne

Man die werd veroor­deeld voor fraude met modems gaat in proeftijd alweer in de fout

De politie heeft woensdagochtend een 43-jarige man uit Rotterdam-Zuid aangehouden in een onderzoek naar fraude met vaste telefonie. De verdachte zat nog in zijn proeftijd, nadat hij in 2020 voor hetzelfde feit was aangehouden en veroordeeld.

20 april