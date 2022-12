Man van auto beroofd, terwijl hij parkeergarage inrijdt

De man wilde rond 19.45 uur zijn auto parkeren in de parkeergarage Boulevard Zuid. Nadat hij de garage in was gereden, stapten er twee mannen bij hem in de auto. De mannen bedreigden hem met een vuurwapen en er is ook een keer geschoten. Het slachtoffer moest zijn voertuig afstaan en zag vervolgens hoe de mannen er met zijn auto vandoor gingen.