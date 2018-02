Schiedammer aangehouden in onderzoek naar dood Jip Jurg

VIDEODe politie heeft gisteravond een 27-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van Jip Jurg (32) uit Rotterdam. De man werd gearresteerd nadat hij zich bij de politie had gemeld. De Schiedammer wordt verhoord om vast te kunnen stellen wat zijn rol en betrokkenheid bij de dodelijke mishandeling is geweest.

Jip Jurg, alleenstaande vader van een dochtertje, kreeg afgelopen vrijdagnacht klappen bij een opstootje bij de Rotterdamse schouwburg. Hij was daar met een vriend op een afterparty van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR). Toen Jip rond half vier alleen naar buiten ging, raakte hij betrokken bij een vechtpartij.

Jip stapte daarna op de hoek van de Aert van Nesstraat en de Karel Doormanstraat in een zwarte taxi die hem naar huis reed. De chauffeur die de taxi bestuurde heeft zich nog steeds niet gemeld. De politie is met name naar hem op zoek in de hoop dat Jip hem iets heeft verteld over het gewelddadige voorval of dat in de taxi camerabeelden van Jip zijn vastgelegd.

Jip had geen uiterlijke verwondingen en is, naar later uit sectie is gebleken, door inwendig hoofdletsel om het leven gekomen. Zondag werd hij door zijn vader gevonden.

De politie is ook nog op zoek naar mensen die de fatale vrijdagavond op en rond het Schouwburgplein zijn geweest. ,,We komen graag met mensen in contact die het handgemeen hebben gezien of andere informatie hebben over wat er voorafgaand aan de onenigheid is gebeurd’’, zegt een woordvoerder.

