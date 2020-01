Man verdacht van moord na fatale mishandeling van jonge moeder

Deze vijf ideeën voor betere zorg krijgen 10.000 euro: van nieuwe wachtkamer tot computer­spel

20:25 Geen roddelbladen meer lezen over de perikelen van BN’ers, een appje versturen of een kopje koffie drinken, maar in de wachtkamer al beginnen met het werken aan herstel. Dit plan van Sade Faneyte van het Maasstad Ziekenhuis is één van de vijf ideeën, afkomstig van de werkvloer, dat 10.000 euro ontvangt om de zorg beter te maken.