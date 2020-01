Man verstopt 16 kilo heroïne in brandblussers

De man met de brandblussers werd gearresteerd kort nadat de politie een huis aan de Hoekersingel in de wijk Oud-Mathenesse had doorzocht. Bij die doorzoeking zagen agenten een lege brandblusser staan met daarop mogelijk sporen van heroïne. Toen ze buitenkwamen, zagen ze een man met een sporttas vol brandblussers lopen. Die bleken vol te zitten met de drug, waarvan een grammetje - afhankelijk van de kwaliteit - tussen de 20 en 40 euro kost.

Wandel

De politie had het viertal al langer in het vizier. In het onderzoek naar hun handel en wandel zijn diezelfde avond ook een woning aan de Pupillenstraat in West en een bedrijfspand aan het Weena doorzocht. Behalve de brandblussers vol heroïne namen agenten een peperdure Audi RS6, een Rolex, een vuurwapen en 4600 euro aan contanten in beslag. In een van de woningen vonden zij apparaten die gebruikt worden om verdovende middelen te versnijden en te verpakken, zoals een zeef en een vacumeermachine.