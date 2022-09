Man wordt auto ingetrokken op klaarlichte dag, verdachten nog spoorloos

Met vluchtge­vaar­lij­ke tbs’er Jundrick L. in de cel is het eindelijk rustig in de Kijvelan­den

Wilde hij ontsnappen of sloeg hij uit boosheid het raam van zijn kamer in? De 23-jarige tbs’er Jundrick L. zette afgelopen juni in elk geval de boel flink op stelten bij de Kijvelanden in Poortugaal. De maanden daarvoor had hij ook al huisgehouden. Personeelsleden werden met de dood bedreigd en zwaar mishandeld. Nu is het rustig in de tbs-kliniek.

14 september