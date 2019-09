Man zwaargewond bij schietpartij op Nieuwe Binnenweg

Het schietdrama speelde zich af ter hoogte van het koffietentje Roffa Coffee. Mensen ter plaatse zeggen dat er kogelgaten in de ramen zitten. De Nieuwe Binnenweg is afgesloten tussen de Claes de Vrieselaan en de 's Gravendijkwal. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. De schutter(s) is nog voortvluchtig. De politie roept ‘iedereen die iets heeft gezien’ van de schietpartij op zich bij de recherche in Rotterdam te melden.

Eerder dit jaar, in de vroege nieuwjaarsmorgen, werd aan de Nieuwe Binnenweg rapper Feis doodgeschoten. De onfortuinlijke muzikant had kort daarvoor in een café een woordenwisseling gehad met een vriend van de vermeende schutter Silfano M. (25). Het opstootje zou zijn ontstaan nadat Feis, die met krukken liep, in de kroeg had gevraagd of hij er langs mocht.