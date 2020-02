Mannelijke ambtenaren mogen binnenkort plassen zonder doortrekken

De Gouden Pollepel Texicaans is géén Mexicaans eten, maar fastfood dat naar méér smaakt

17:15 Onder het motto: 'alles wordt beter met gesmolten kaas' gaan we Texicaans eten. Nee, geen Mexicaans. De taco's en nacho's die in ons land doorgaan voor Mexicaans zijn meestal tex-mex: gerechten met een oorsprong bij Spaanssprekende Texanen. Erg simpel gesteld verschilt tex-mex van de Mexicaanse keuken door het gebruik van veel vlees en gesmolten kaas. En soms is dat precies waar je behoefte aan hebt.