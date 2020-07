Mannen aangehouden voor financieren van vrouwelijke jihadisten in kampen

Twee minuten met Hulp bij een dwars kind: ‘Over het algemeen reageren ze een derde van de tijd niet op een opdracht’

11:50 Een drukke, dwarse of opstandige 3- tot 9-jarige in huis en woonachtig in de Rotterdamse wijken Crooswijk of IJsselmonde? Dan is gratis hulp nabij, want aan het eind van de zomer is daar de training Pittige Jaren. Pedagoog Marije van Hees (35) van Twinkeltje Opvoedondersteuning weet meer.